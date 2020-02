Princess Nokia: vinci i biglietti per Milano!

Rapper, icona di stile, imprenditrice, attrice e attivista, Destiny Nicole Frasqueri, meglio conosciuta come Princess Nokia, arriverà in Italia a inizio Marzo per un’unica imperdibile data del suo tour europeo, in programma a Milano:

3 MARZO @ SANTERIA TOSCANA 31, MILANO

IL CIBICIDA, in collaborazione con DNA Concerti, mette in palio 2 BIGLIETTI per il concerto, biglietti che verranno assegnati singolarmente, uno per ciascun vincitore.

Per provare a vincere basta inviare una mail all’indirizzo ilcibicida@gmail.com inserendo come oggetto “PRINCESS NOKIA” e linkando nel corpo del messaggio il vostro brano preferito di Princess Nokia.

Avete tempo fino alle ore 12.00 di giovedì 27 Febbraio per partecipare.

I vincitori, estratti a sorte, verranno ricontattati via mail per i dettagli.

Buona fortuna!