Turnover: vinci i biglietti per Milano!

Usciti nel 2019 con “Altogether”, il loro nuovo lavoro in studio, gli americani Turnover stanno per arrivare in Italia per un’unica data del relativo tour a supporto del disco, appuntamento in programma a Milano:

1 MARZO @ ARCI OHIBÒ, MILANO

IL CIBICIDA, in collaborazione con Radar Concerti, mette in palio 4 BIGLIETTI per il concerto, biglietti che verranno assegnati singolarmente, uno per ciascun vincitore.

Per provare a vincere basta inviare una mail all’indirizzo ilcibicida@gmail.com inserendo come oggetto “TURNOVER” e linkando nel corpo del messaggio il vostro brano preferito della band.

Avete tempo fino alle ore 12.00 di giovedì 27 Febbraio per partecipare.

I vincitori, estratti a sorte, verranno ricontattati via mail per i dettagli.

Buona fortuna!