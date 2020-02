Tycho: vinci i biglietti per le date italiane!

Uscito lo scorso anno con “Weather”, il suo nuovo lavoro in studio (che verrà riarrangiato e rielaborato a fine mese con la pubblicazione di “Simulcast”), Scott Hansen aka Tycho arriverà in Italia a fine Febbraio per due date del tour a supporto del disco, appuntamenti che interesseranno Milano e Bologna:

27 FEBBRAIO @ FABRIQUE, MILANO

28 FEBBRAIO @ ESTRAGON, BOLOGNA

IL CIBICIDA, in collaborazione con DNA Concerti, mette in palio 1 BIGLIETTO per la data di Milano e 1 BIGLIETTO per la data di Bologna , biglietti che verranno assegnati singolarmente, uno per ciascun vincitore.

Per provare a vincere basta inviare una mail all’indirizzo ilcibicida@gmail.com inserendo come oggetto “TYCHO”, specificando per quale città intendete concorrere e linkando nel corpo del messaggio il vostro brano preferito di Tycho.

Avete tempo fino alle ore 12.00 di lunedì 24 Febbraio per partecipare.

I vincitori, estratti a sorte, verranno ricontattati via mail per i dettagli.

Buona fortuna!