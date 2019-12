LE SCELTE DELLA REDAZIONE [2019]

Alla base delle classifiche stilate da Il Cibicida per il 2019 ci sono le selezioni personali dei membri della redazione. Per ogni redattore una Top 10 generale degli album, una Top 3 degli album italiani, la segnalazione del disco Flop e quella del miglior Live cui ha assistito.

EMANUELE BRUNETTO

TOP 10 GENERALE

01 – FKA TWIGS, “MAGDALENE”

02 – BILLIE EILISH, “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”

03 – IGGY POP, “FREE”

04 – LANA DEL REY, “NORMAN FUCKING ROCKWELL!”

05 – THOM YORKE, “ANIMA”

06 – JAMES BLAKE, “ASSUME FORM”

07 – SOLANGE, “WHEN I GET HOME”

08 – BLACK PUMAS, “S/T”

09 – ANGEL OLSEN, “ALL MIRRORS”

10 – MICHAEL KIWANUKA, “KIWANUKA”

TOP 3 ITALIA

01 – UZEDA, “QUOCUMQUE JECERIS STABIT”

02 – JULIE’S HAIRCUT, “IN THE SILENCE ELECTRIC”

03 – BE FOREST, “KNOCTURNE”

FLOP: CIGARETTES AFTER SEX, “CRY”

LIVE: FKA TWIGS @ FABRIQUE, MILANO (29/11/2019)

MICHELE BRUSA

TOP 10 GENERALE

01 – ADRIFT, “PURE”

02 – THE OFFERING, “HOME”

03 – DEVIN TOWNSEND, “EMPATH”

04 – WILDERUN, “VEIL OF IMAGINATION”

05 – HATH, “OF ROTH AND RUIN”

06 – WACHENFELDT, “THE INTERPRETER”

07 – CRYPT SERMON, “THE RUINS OF FADING LIGHT”

08 – IVORY TOWER, “STRONGER”

09 – ARTIFICIAL LANGUAGE, “NOW WE SLEEP”

10 – NUMENOREAN, “ADORE”

TOP 3 ITALIA

01 – EMBRACE OF DISHARMONY, “DE RERVM NATVRA”

02 – TURILLI / LIONE RHAPSODY, “ZERO GRAVITY: REBIRTH AND EVOLUTION”

03 – FLESHGOD APOCALYPSE, “VELENO”

FLOP: OPETH, “IN CAUDA VENENUM”

LIVE: SOEN @ LEGEND CLUB, MILANO (09/09/2019)

LEJLA CASSIA

TOP 10 GENERALE

01 – GLEN HANSARD, “THIS WILD WILLING”

02 – LEONARD COHEN, “THANKS FOR THE DANCE”

03 – IGGY POP, “FREE”

04 – ANGEL OLSEN, “ALL MIRRORS”

05 – VAMPIRE WEEKEND, “FATHER OF THE BRIDE”

06 – KATE TEMPEST, “THE BOOK OF TRAPS AND LESSONS”

07 – FOALS, “EVERYTHING NOT SAVED WILL BE LOST PART 1”

08 – BRUCE SPRINGSTEEN, “WESTERN STARS”

09 – NICK CAVE & THE BAD SEEDS, “GHOSTEEN”

10 – THE DREAM SYNDICATE, “THESE TIMES”

TOP 3 ITALIA

01 – NICCOLÒ FABI, “TRADIZIONE E TRADIMENTO”

02 – UMBERTO MARIA GIARDINI, “FORMA MENTIS”

03 – CESARE BASILE, “CUMMEDDIA”

FLOP: WEEZER, “WEEZER (BLACK ALBUM)”

LIVE: EDDIE VEDDER @ FIRENZE ROCKS (15/06/2019)

NICOLA CORSARO

TOP 10 GENERALE

01 – SOLANGE, “WHEN I GET HOME”

02 – BIG THIEF, “U.F.O.F.”

03 – MICHAEL KIWANUKA, “KIWANUKA”

04 – DANNY BROWN – “UKNOWHATIMSAYIN¿”

05 – LAMBCHOP, “THIS (IS WHAT I WANTED TO TELL YOU)”

06 – LINGUA IGNOTA, “CALIGULA”

07 – TY SEGALL, “FIRST TASTE”

08 – JAMILA WOODS, “LEGACY! LEGACY!”

09 – THE CLAYPOOL LENNON DELIRIUM, “SOUTH OF REALITY”

10 – SWINDLE, “NO MORE NORMAL”

TOP 3 ITALIA

01 – THE ANDRÉ, “THEMAGOGIA – TRADURRE, TRADIRE, TRAPPARE”

02 – TRIO BOBO, “SENSURROUND”

03 – JULIE’S HAIRCUT, “IN THE SILENCE ELECTRIC”

FLOP: THOM YORKE, “ANIMA”

LIVE: NU GUINEA @ MANIACE ORTIGIA, SIRACUSA (01/05/2019)

EMILIANO D’ANIELLO

TOP 10 GENERALE

01 – USTAD SAAMI, “GOD IS NOT A TERRORIST”

02 – PERE UBU, “THE LONG GOODBYE”

03 – ALEXANDER TUCKER, “GUILD OF THE ASBESTOS WEAVER”

04 – TY SEGALL, “FIRST TASTE”

05 – IFRIQIYYA ELECTRIQUE, “LAYET EL BOOREE”

06 – THE TELESCOPES, “EXPLODING HEAD SYNDROME”

07 – RICHARD YOUNGS, “DISSIDENT”

08 – OH SEES, “FACE STABBER”

09 – GARCIA PEOPLES, “ONE STEP BEHIND”

10 – BLACK PUMAS, “S/T”

TOP 3 ITALIA

01 – UZEDA, “QUOCUMQUE JECERIS STABIT”

02 – PAOLO SPACCAMONTI, “VOLUME QUATTRO”

03 – JUJU, “MAPS AND TERRITORY”

FLOP: WEEZER, “WEEZER (TEAL ALBUM)”

LIVE: JAMES BLAKE @ CLUB TO CLUB FESTIVAL, TORINO (01/11/2019)

STEFANO D. OTTAVIO

TOP 10 GENERALE

01 – VAMPIRE WEEKEND, “FATHER OF THE BRIDE”

02 – FKA TWIGS, “MAGDALENE”

03 – JAMES BLAKE, “ASSUME FORM”

04 – LITTLE SIMZ, “GREY AREA”

05 – THE COMET IS COMING, “TRUST IN THE LIFEFORCE OF THE DEEP MISTERY”

06 – FLOATING POINTS, “CRUSH”

07 – TYLER, THE CREATOR, “IGOR”

08 – DJ SHADOW, “OUR PATHETIC AGE”

09 – TORO Y MOI, “OUTER PEACE”

10 – BILL CALLAHAN, “SHEPHERD IN A SHEEPSKIN VEST”

TOP 3 ITALIA

01 – ALESSANDRO CORTINI, “VOLUME MASSIMO”

02 – NIGHT SKINNY, “MATTONI”

03 – C’MON TIGRE, “RACINES”

FLOP: ACHILLE LAURO, “1969”

LIVE: VAMPIRE WEEKEND @ CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO (09/07/2019)

KAROL FIRRINCIELI

TOP 10 GENERALE

01 – THE AMAZONS, “FUTURE DUST”

02 – ALESSANDRO CORTINI, “VOLUME MASSIMO”

03 – CATFISH AND THE BOTTLEMEN, “THE BALANCE”

04 – RIDE, “THIS IS NOT A SAFE PLACE”

05 – LADYTRON, “S/T”

06 – UNKLE, “THE ROAD: PART II / LOST HIGHWAY”

07 – WHITE LIES, “FIVE”

08 – TEMPLES, “HOT MOTION”

09 – LANA DEL REY, “NORMAN FUCKING ROCKWELL!”

10 – FEEDER, “TALLULAH”

TOP 3 ITALIA

01 – ALESSANDRO CORTINI, “VOLUME MASSIMO”

02 – SACRAMENTO, “LIDO”

03 – JULIE’S HAIRCUT, “IN THE SILENCE ELECTRIC”

FLOP: KAISER CHIEFS, “DUCK”

LIVE: NEW ORDER @ PIAZZA NAPOLEONE, LUCCA (12/07/2019)

MICHELE LEONARDI

TOP 10 GENERALE

01 – FKA TWIGS, “MAGDALENE”

02 – NICK CAVE & THE BAD SEEDS, “GHOSTEEN”

03 – CLIPPING., “THERE EXISTED AN ADDICTION TO BLOOD”

04 – WEYES BLOOD, “TITANIC RISING”

05 – LEONARD COHEN, “THANKS FOR THE DANCE”

06 – MATANA ROBERTS, “COIN COIN CHAPTER FOUR: MEMPHIS”

07 – TYLER, THE CREATOR, “IGOR”

08 – THE MURDER CAPITAL, “WHEN I HAVE FEARS”

09 – BIG THIEF, “TWO HANDS”

10 – GIANT SWAN, “S/T”

TOP 3 ITALIA

01 – CATERINA BARBIERI, “ECSTATIC COMPUTATION”

02 – CESARE BASILE, “CUMMEDDIA”

03 – UOCHI TOKI, “MALAEDUCATY”

FLOP: AMERICAN FOOTBALL, “AMERICAN FOOTBALL (LP3)”

LIVE: LOW @ AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, ROMA (08/04/2019)

RICCARDO MARRA

TOP 10 GENERALE

01 – IGGY POP, “FREE”

02 – KIM GORDON, “NO HOME RECORD”

03 – TOOL, “FEAR INOCULUM”

04 – THOM YORKE, “ANIMA”

05 – TINARIWEN, “AMADJAR”

06 – MARK LANEGAN, “SOMEBODY’S KNOCKING”

07 – CHRIS BROKAW, “END OF THE NIGHT”

08 – CALEXICO AND IRON & WINE, “YEARS TO BURN”

09 – NICK CAVE & THE BAD SEEDS, “GHOSTEEN”

10 – THE NATIONAL, “I AM EASY TO FIND”

TOP 3 ITALIA

01 – CESARE BASILE, “CUMMEDDIA”

02 – MASSIMO VOLUME, “IL NUOTATORE”

03 – UZEDA, “QUOCUMQUE JECERIS STABIT”

FLOP: MORRISSEY, “CALIFORNIA SON”

LIVE: THE CURE @ FIRENZE ROCKS (16/06/2019)

DANILO NITRIDE

TOP 10 GENERALE

01 – NICK CAVE & THE BAD SEEDS, “GHOSTEEN”

02 – FONTAINES D.C., “DOGREL”

03 – BON IVER, “I,I”

04 – THE COMET IS COMING, “TRUST IN THE LIFEFORCE OF THE DEEP MISTERY”

05 – THOM YORKE, “ANIMA”

06 – FKA TWIGS, “MAGDALENE”

07 – APPARAT, “LP5”

08 – LITTLE SIMZ, “GREY AREA”

09 – SHARON VAN ETTEN, “REMIND ME TOMORROW”

10 – WEYES BLOOD, “TITANIC RISING”

TOP 3 ITALIA

01 – MASSIMO VOLUME, “IL NUOTATORE”

02 – C’MON TIGRE, “RACINES”

03 – EPO, “ENEA”

FLOP: TYCHO, “WEATHER”

LIVE: LOW @ PRIMAVERA SOUND, BARCELLONA (01/06/2019)