MySong: “Fade Into You”, Mazzy Star

Fade Into You

Mazzy Star

“So Tonight That I Might See”, 1993

Come si svanisce dentro qualcuno? Sapete descriverlo? E c’è verbo che meglio spiega quanto due persone, amandosi, diventino improvvisamente un’unità indissolubile? “Svanendosi” l’una nell’altra. Anche nella musica accade qualcosa del genere. Perché quando Hope canta sulle chitarre di David non è altro che entrare dentro di lui. Fade Into You è una canzone d’amore ma soprattutto una dichiarazione d’amore dei Mazzy Star a loro stessi, a loro due. Hope Sandoval e David Roback, fusi in una ballata che vorresti non finisse mai. “Voglio svanire in te – si pettina allo specchio Hope – strano tu non l’abbia capito. Voglio svanire in te, strano tu non l’abbia mai saputo”. E David a pizzicare una chitarra dietro di lei, un po’ in penombra ma presente. Ci piace immaginarli così per sempre.