#MySong: “Our Way To Fall”, Yo La Tengo

Our Way To Fall

Yo La Tengo

“And Then Nothing Turned Itself Inside-Out”, 200o

L’amore. L’amore è stato crocifisso e preso a colpi di gavettoni. Umiliato nei decenni dei decenni dalla musica pop. Canzoni brutte che raccontano un’idea approssimativa di sentimento. Stupide parodie, mielose caricature. L’amore è invece uno sconvolgente mistero. È la storia più complessa che ci sia. L’amore è felicità e terrore, tenerezza e dolore. È una strada da percorrere senza avere la certezza di uno sbocco. In inglese innamorarsi si dice “fall in love” ma se levi la parola “amore”, resta un capitombolo. Resta una caduta rovinosa. È per questo che gli Yo La Tengo intitolano la loro canzone senza la parola amore ma poi, all’interno del pezzo, Ira Kaplan ne bisbiglia il suono una quantità indefinibile di volte. Perché tra l’innamorarsi e il cadere c’è un confine bellissimo e terribile, chiaro e scuro, semplice e complicatissimo. Questa canzone, delicata come un bozzetto, è però un pozzo di significati. Prendetevi il tempo di leggerne le parole mentre scorre, notturna, nelle cuffie. Prendetevi il tempo di scoprire il tracciato della strada per innamorarsi.