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TOP [20] ALBUM ITALIA [2019]

A cura di
Redazione
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Dall’indie rock all’hip hop passando per l’elettronica e i cantautori, ecco i migliori 20 album italiani del 2019 selezionati da Il Cibicida.

20

GOLD MASS

TRANSITIONS

19

SACRAMENTO

LIDO

18

JENNIFER GENTLE

S/T

17

COMA_COSE

HYPE AURA

16

I HATE MY VILLAGE

S/T

15

TERSØ

FUORI DALLA GIUNGLA

14

NICCOLÒ FABI

TRADIZIONE E TRADIMENTO

13

CATERINA BARBIERI

ECSTATIC COMPUTATION

12

GOMMA

SACROSANTO

11

BE FOREST

KNOCTURNE

10

LIBERATO

S/T

9

UOCHI TOKI

MALAEDUCATY

8

PAOLO SPACCAMONTI

VOLUME QUATTRO

7

UMBERTO MARIA GIARDINI

FORMA MENTIS

6

C’MON TIGRE

RACINES

5

JULIE’S HAIRCUT

IN THE SILENCE ELECTRIC

4

ALESSANDRO CORTINI

VOLUME MASSIMO

3

CESARE BASILE

CUMMEDDIA

2

MASSIMO VOLUME

IL NUOTATORE

1

UZEDA

QUOCUMQUE JECERIS STABIT

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