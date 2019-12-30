TOP [20] ALBUM ITALIA [2019]

Dall’indie rock all’hip hop passando per l’elettronica e i cantautori, ecco i migliori 20 album italiani del 2019 selezionati da Il Cibicida.
20
GOLD MASS
TRANSITIONS
19
SACRAMENTO
LIDO
18
JENNIFER GENTLE
S/T
17
COMA_COSE
HYPE AURA
16
I HATE MY VILLAGE
S/T
15
TERSØ
FUORI DALLA GIUNGLA
14
NICCOLÒ FABI
TRADIZIONE E TRADIMENTO
13
CATERINA BARBIERI
ECSTATIC COMPUTATION
12
GOMMA
SACROSANTO
11
BE FOREST
KNOCTURNE
10
LIBERATO
S/T
9
UOCHI TOKI
MALAEDUCATY
8
PAOLO SPACCAMONTI
VOLUME QUATTRO
7
UMBERTO MARIA GIARDINI
FORMA MENTIS
6
C’MON TIGRE
RACINES
5
JULIE’S HAIRCUT
IN THE SILENCE ELECTRIC
4
ALESSANDRO CORTINI
VOLUME MASSIMO
3
CESARE BASILE
CUMMEDDIA
2
MASSIMO VOLUME
IL NUOTATORE
1
UZEDA
QUOCUMQUE JECERIS STABIT