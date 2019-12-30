TOP [20] VIDEO [2019]

In bianco e nero o d’animazione, brevi cortometraggi o clip realizzati con riprese dal vivo, ecco la Top 20 dei video scelti da Il Cibicida per il 2019.
20
LIZZO, “JUICE”
19
ALDOUS HARDING, “FIXTURE PICTURE”
18
WEYES BLOOD, “EVERYDAY”
17
STORMZY, “VOSSI BOP”
16
DJ SHADOW FEAT. DE LA SOUL, “ROCKET FUEL”
15
CHELSEA WOLFE, “BE AL THINGS”
14
MOSES SUMNEY, “VIRILE”
13
BILLIE EILISH, “BURY A FRIEND”
12
FLYING LOTUS FEAT. DENZEL CURRY, “BLACK BALLOONS REPRISE”
11
THOM YORKE, “LAST I HEARD (…HE WAS CIRCLING THE DRAIN)”
10
JENNY HVAL, “ACCIDENT”
9
TYLER, THE CREATOR, “EARFQUAKE”
8
SHARON VAN ETTEN, “SEVENTEEN”
7
LANA DEL REY, “DOIN’ TIME”
6
OH SEES, “GHOLÜ”
5
ANGEL OLSEN, “LARK”
4
PREOCCUPATIONS, “COMPLIANCE”
3
SOLANGE, “ALMEDA”
2
BILLIE EILISH, “BAD GUY”
1
FKA TWIGS, “CELLOPHANE”