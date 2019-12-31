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TOP [50] ALBUM [2019]

A cura di
Redazione
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La classifica principale stilata da Il Cibicida per il 2019, con la Top 50 assoluta degli album che tra sorprese e conferme hanno segnato l’annata discografica.

50

PIXIES

BENEATH THE EYRIE

49

WILLIAM PATRICK CORGAN

COTILLIONS

48

CHRIS BROKAW

END OF THE NIGHT

47

BIG|BRAVE

A GAZE AMONG THEM

46

THE NATIONAL

I AM EASY TO FIND

45

SUNN O)))

LIFE METAL

44

GIRL BAND

THE TALKIES

43

ALEXANDER TUCKER

GUILD OF THE ASBESTOS WEAVER

42

ALDOUS HARDING

DESIGNER

41

DIIV

DECEIVER

40

FLOATING POINTS

CRUSH

39

MARK LANEGAN

SOMEBODY’S KNOCKING

38

THE MURDER CAPITAL

WHEN I HAVE FEARS

37

JAMILA WOODS

LEGACY! LEGACY!

36

TINARIWEN

AMADJAR

35

LIZZO

CUZ I LOVE YOU

34

CHELSEA WOLFE

BIRTH OF VIOLENCE

33

ANDERSON .PAAK

VENTURA

32

FLYING LOTUS

FLAMAGRA

31

TY SEGALL

FIRST TASTE

30

APPARAT

LP5

29

TYLER, THE CREATOR

IGOR

28

CLIPPING.

THERE EXISTED AN ADDICTION TO BLOOD

27

SHARON VAN ETTEN

REMIND ME TOMORROW

26

LITTLE SIMZ

GREY AREA

25

KATE TEMPEST

THE BOOK OF TRAPS AND LESSONS

24

BLACK MIDI

SCHLAGENHEIM

23

GLEN HANSARD

THIS WILD WILLING

22

LINGUA IGNOTA

CALIGULA

21

WEYES BLOOD

TITANIC RISING

20

SUDAN ARCHIVES

ATHENA

19

BON IVER

I,I

18

KIM GORDON

NO HOME RECORD

17

BLACK PUMAS

S/T 

16

MICHAEL KIWANUKA

KIWANUKA

15

BIG THIEF

U.F.O.F. 

14

JAMES BLAKE

ASSUME FORM

13

VAMPIRE WEEKEND

FATHER OF THE BRIDE

12

LEONARD COHEN

THANKS FOR THE DANCE

11

THE COMET IS COMING

TRUST IN THE LIFEFORCE OF THE DEEP MYSTERY

10

FONTAINES D.C.

DOGREL

9

ANGEL OLSEN

ALL MIRRORS

8

TOOL

FEAR INOCULUM

7

BILLIE EILISH

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

6

LANA DEL REY

NORMAN FUCKING ROCKWELL!

5

SOLANGE

WHEN I GET HOME

4

THOM YORKE

ANIMA

3

NICK CAVE & THE BAD SEEDS

GHOSTEEN

2

IGGY POP

FREE

1

FKA TWIGS

MAGDALENE

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