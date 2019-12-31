TOP [50] ALBUM [2019]

La classifica principale stilata da Il Cibicida per il 2019, con la Top 50 assoluta degli album che tra sorprese e conferme hanno segnato l’annata discografica.
50
PIXIES
BENEATH THE EYRIE
49
WILLIAM PATRICK CORGAN
COTILLIONS
48
CHRIS BROKAW
END OF THE NIGHT
47
BIG|BRAVE
A GAZE AMONG THEM
46
THE NATIONAL
I AM EASY TO FIND
45
SUNN O)))
LIFE METAL
44
GIRL BAND
THE TALKIES
43
ALEXANDER TUCKER
GUILD OF THE ASBESTOS WEAVER
42
ALDOUS HARDING
DESIGNER
41
DIIV
DECEIVER
40
FLOATING POINTS
CRUSH
39
MARK LANEGAN
SOMEBODY’S KNOCKING
38
THE MURDER CAPITAL
WHEN I HAVE FEARS
37
JAMILA WOODS
LEGACY! LEGACY!
36
TINARIWEN
AMADJAR
35
LIZZO
CUZ I LOVE YOU
34
CHELSEA WOLFE
BIRTH OF VIOLENCE
33
ANDERSON .PAAK
VENTURA
32
FLYING LOTUS
FLAMAGRA
31
TY SEGALL
FIRST TASTE
30
APPARAT
LP5
29
TYLER, THE CREATOR
IGOR
28
CLIPPING.
THERE EXISTED AN ADDICTION TO BLOOD
27
SHARON VAN ETTEN
REMIND ME TOMORROW
26
LITTLE SIMZ
GREY AREA
25
KATE TEMPEST
THE BOOK OF TRAPS AND LESSONS
24
BLACK MIDI
SCHLAGENHEIM
23
GLEN HANSARD
THIS WILD WILLING
22
LINGUA IGNOTA
CALIGULA
21
WEYES BLOOD
TITANIC RISING
20
SUDAN ARCHIVES
ATHENA
19
BON IVER
I,I
18
KIM GORDON
NO HOME RECORD
17
BLACK PUMAS
S/T
16
MICHAEL KIWANUKA
KIWANUKA
15
BIG THIEF
U.F.O.F.
14
JAMES BLAKE
ASSUME FORM
13
VAMPIRE WEEKEND
FATHER OF THE BRIDE
12
LEONARD COHEN
THANKS FOR THE DANCE
11
THE COMET IS COMING
TRUST IN THE LIFEFORCE OF THE DEEP MYSTERY
10
FONTAINES D.C.
DOGREL
9
ANGEL OLSEN
ALL MIRRORS
8
TOOL
FEAR INOCULUM
7
BILLIE EILISH
WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?
6
LANA DEL REY
NORMAN FUCKING ROCKWELL!
5
SOLANGE
WHEN I GET HOME
4
THOM YORKE
ANIMA
3
NICK CAVE & THE BAD SEEDS
GHOSTEEN
2
IGGY POP
FREE
1
FKA TWIGS
MAGDALENE