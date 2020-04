A.A. Williams – All I Asked For (Was To End It All) [VIDEO]

A.A. Williams – All I Asked For (Was To End It All)...

Dopo un EP e la collaborazione con i giapponesi Mono, per la songwriter inglese A.A. Williams è arrivato il momento dell’esordio sulla lunga distanza. Il disco si intitolerà Forever Blue e uscirà il 3 Luglio per Bella Union, anticipato adesso dal video del primo estratto nonché traccia d’apertura All I Asked For (Was To End It All), che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 All I Asked For (Was To End It All)

02 Melt

03 Dirt

04 Fearless

05 Glimmer

06 Love And Pain

07 Wait

08 I’m Fine