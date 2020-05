Dopo un EP e la collaborazione con i giapponesi Mono, per la songwriter inglese A.A. Williams è arrivato il momento dell’esordio sulla lunga distanza. Il disco si intitolerà Forever Blue e uscirà il 3 Luglio per Bella Union. Dopo il video del primo estratto nonché traccia d’apertura All I Asked For (Was To End It All) (che trovate qui), oggi è arrivato anche quello del secondo Melt. Eccolo: