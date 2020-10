AC/DC – Shot In The Dark

A sei anni da “Rock Or Bust”, il 13 Novembre torneranno gli AC/DC con un nuovo lavoro in studio, Power Up, che vedrà Angus Young di nuovo in compagnia di Brian Johnson, Cliff Williams, Stevie Young e Phil Rudd. La prima anticipazione Shot In The Dark, diffusa qualche settimana fa, adesso ha anche un videoclip ufficiale diretto da David Mallet. Eccolo: