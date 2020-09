Voce e chitarra degli acclamati Big Thief, Adrianne Lenker ha annunciato l’uscita, in programma il 23 Ottobre su 4AD, di ben due suoi nuovi lavori solisti, songs e instrumentals, su cui a lavorato durante il lungo lockdown degli scorsi mesi. Per anticipare il primo dei due dischi Lenker ha diffuso l’ascolto di Anything, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: