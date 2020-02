Alanis Morissette: una data a Ottobre

Periodo intenso per Alanis Morissette: dopo le date americane del tour celebrativo dei venticinque anni di “Jagged Little Pill”, adesso sono arrivate anche quelle europee, che vedranno l’artista canadese/americana arrivare anche in Italia per una data il prossimo Ottobre; in più, l’1 Maggio pubblicherà anche Such Pretty Forks, il suo nuovo lavoro in studio già anticipato dal primo estratto Reasons I Drink (che trovate qui) e adesso anche dal secondo Smiling. Lo trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme ai dettagli della data:

15 OTTOBRE @ MEDIOLANUM FORUM, MILANO

Biglietti disponibili tramite prevendita MyLiveNation dalle ore 10:00 di giovedì 27 Febbraio; tramite vendita generale dalle ore 11:00 di venerdì 28 Febbraio.