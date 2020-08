Alexis Marshall – Nature In Three Movements

Alexis Marshall, frontman dei Daughters (che abbiamo avuto il piacere di intervistare qualche tempo fa), ha pubblicato il suo nuovo brano da solista, Nature In Three Movements, che anticipa quello che sarà il suo esordio solista sulla lunga distanza, di prossima uscita. Qui in basso il pezzo da Spotify e YouTube: