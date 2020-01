Dopo il meraviglioso “The Underside Of Power” del 2017 (qui la nostra recensione), gli Algiers torneranno il 17 Gennaio su Matador con There Is No Year, il loro nuovo lavoro in studio. La nuova anticipazione dal disco è arrivata oggi ed è il video di We Can’t Be Found. Lo trovate qui in basso, mentre vi ricordiamo che il tour a supporto del nuovo album passerà dall’Italia a Febbraio per due date.