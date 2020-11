Alice Cooper – Rock & Roll [AUDIO]

Il 26 Febbraio tornerà Alice Cooper con un nuovo lavoro in studio, Detroit Stories, un omaggio alla sua città. Il primo estratto dal disco è Rock & Roll, cover del brano dei Velvet Underground contenuto in “Loaded” del 1970. Lo trovate in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Rock & Roll

02 Go Man Go (Album Version)

03 Our Love Will Change The World

04 Social Debris

05 $1000 High Heel Shoes

06 Hail Mary

07 Detroit City 2021 (Album Version)

08 Drunk And In Love

09 Independence Dave

10 I Hate You

11 Wonderful World

12 Sister Anne (Album Version)

13 Hanging On By A Thread (Don’t Give Up)

14 Shut Up And Rock

15 East Side Story (Album Version)