Alice In Chains: concerto tributo per la consegna del Founders Award 2020

Toccherà quest’anno agli Alice In Chains essere insigniti con il Founders Awards, consegnato dal MoPOP, il Museum Of Pop Culture di Seattle. Per celebrarli, l’1 Dicembre sarà trasmesso in streaming un grande evento gratuito (ma sarà possibile anche effettuare delle donazioni) durante il quale una marea di amici e colleghi renderanno omaggio alla band di Jerry Cantrell. Tra questi ci saranno Billy Corgan, Mark Lanegan, Krist Novoselic, alcuni dei Soundgarden e la partecipazione speciale di Eddie Vedder e Jeff Amenti. Qui in basso trovate la locandina dell’evento, mentre a questo link tutti i dettagli della serata.