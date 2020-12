Alice In Chains: in streaming il tributo per il Founders Award 2020 del MoPOP

Questa notte, alle ore 03:00 italiane, è andato in onda l’evento in streaming per celebrare il Founders Award 2020 del MoPOP, il Museum Of Pop Culture di Seattle, di cui sono stati insigniti gli Alice In Chains. Fra le diverse performance e interventi della band di Jerry Cantrell si sono succeduti tanti amici e colleghi per omaggiarli, con alcune esibizioni davvero, davvero, davvero particolari. Qui in basso trovate il video integrale dell’evento, vi segnaliamo in modo particolare Mark Lanegan con Brother e Nutshell, poi i Mastodon con Again, Kim Thayil e Krist Novoselic con Drone e i Metallica con Would? (ma se avete tempo guardate tutto, anche gli speech sono molto interessanti):

00:08:18 – Alice In Chains – Your Decision

00:14:09 – Ann Wilson – Rooster

00:27:07 – Navarro/Hawkins/Taylor/Chaney – Man In The Box

00:34:08 – Duff McKagan & S. Jennings – Down In A Hole

00:43:04 – Korn – Would?

00:47:15 – Mark Lanegan/Nancy Wilson/Liv Warfield – Brother

00:53:40 – Fishbone – Them Bones

01:01:07 – David’s Van – Dam That River

01:02:01 – The Human Missile Crisis – Swing On This

01:02:52 – Katyrose – Your Decision

01:04:44 – Talaya – All I Am

01:07:09 – Dallas Green – Rain When I Die

01:12:45 – Liv Warfield – Put You Down

01:19:56 – Mastodon – Again

01:26:41 – Kim Thayil & Shaina Shepherd – It Ain’t Like That

01:32:37 – Kim Thayil & Krist Novoselic – Drone

01:43:20 – Lily Cornell – Black Gives Way To Blue

01:47:36 – Mark Lanegan & Bjorklund – Nutshell

01:52:00 – Jones & Fielder – Heaven Beside You

01:58:52 – Members Of Soundgarden – Angry Chair

02:04:10 – Billy Corgan – Check My Brain

02:07:47 – Metallica – Would?

02:15:23 – Alice In Chains – No Excuses

02:23:47 – Eric & Encarnación – Black Gives Way To Blue