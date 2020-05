Qualche settimana fa Alison Mosshart aveva debuttato da solista con il brano Rise (che trovate qui), il primo in assoluto a suo nome. Adesso scopriamo che quel pezzo uscirà il 31 Luglio su Domino in formato 7” e vedrà sull’altro lato It Ain’t Water, traccia diffusa poche ore fa e accompagnata dal videoclip che trovate qui in basso: