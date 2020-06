Nelle scorse settimane Alison Mosshart ha debuttato da solista con due brani, Rise (che trovate qui) e It Ain’t Water (che trovate qui), che usciranno in formato 7” il 31 Luglio. Oggi, invece, Mosshart ha annunciato Sound Wheel, il suo nuovo album di spoken word in uscita il 7 Agosto per Third Man, anticipato oggi dal video della prima anticipazione Returning The Screw. Eccolo: