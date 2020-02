An Early Bird – Talk To Strangers [AUDIO]

An Early Bird – Talk To Strangers

Uscito nel 2018 con “Of Ghosts & Marvels” (qui la nostra recensione), il suo esordio con il moniker An Early Bird dopo aver chiuso l’esperienza con i Pipers, Stefano De Stefano è tornato oggi con un nuovo brano, Talk To Strangers, che vanta la collaborazione con l’amico e collega Alessandro Panzeri aka Old Fashioned Lover Boy. Il pezzo, che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube, anticipa quello che sarà il secondo lavoro sulla lunga distanza di An Early Bird, in uscita nel corso di quest’anno.