Uscito lo scorso anno con “Ventura”, il suo ultimo lavoro in studio (qui la nostra recensione), Anderson .Paak tornerà dal vivo in Italia nel mese di Luglio per un’unica data, in programma all’interno del Lucca Summer Festival e che vedrà in apertura Little Simz. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

7 LUGLIO @ LUCCA SUMMER FESTIVAL, LUCCA

Biglietti in vendita da sabato 22 Febbraio alle ore 10:00 su TicketOne