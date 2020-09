Il mese scorso Andy Bell, chitarra dei Ride e già al basso con gli Oasis, ha annunciato il suo nuovo lavoro da solista, The View From Halfway Down, in uscita il 9 Ottobre. Dopo il primo estratto nonché traccia d’apertura Love Comes In Waves (che trovate qui), oggi è arrivato anche l’ascolto di I Was Alone. Eccolo qui in basso: