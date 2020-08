Andy Bell – Love Comes In Waves

Nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, Andy Bell, chitarra dei Ride e già al basso con gli Oasis, ha annunciato il suo nuovo lavoro da solista, The View From Halfway Down, in uscita il 9 Ottobre. Per anticiparlo ha diffuso il video della traccia d’apertura Love Comes In Waves, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Love Comes In Waves

02 Indica

03 Ghost Tones

04 Skywalker

05 Aubrey Drylands Gladwell

06 Cherry Cola

07 I Was Alone

08 Heat Haze On Weyland Road