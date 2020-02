Uscita lo scorso anno con “All Mirrors”, il suo quarto lavoro in studio (qui la nostra recensione), Angel Olsen arriverà in Italia a fine Agosto per due date del suo tour, inserite nei cartelloni di due festival, l’AMA Music Festival e il TOdays Festival. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

27 AGOSTO @ AMA MUSIC FESTIVAL, ROMANO D’EZZELLINO (VI)

28 AGOSTO @ TODAYS FESTIVAL, TORINO