Uscita meno di un anno fa con “All Mirrors” (qui la nostra recensione), Angel Olsen tornerà il 28 Agosto sempre su Jagjaguwar con Whole New Mess, disco che conterrà le versioni “stripped” di alcuni dei brani del 2019 più due inediti, la title track (che abbiamo già ascoltato) e Waving, Smiling, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: