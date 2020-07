Angel Olsen – Whole New Mess [VIDEO]

Uscita meno di un anno fa con “All Mirrors” (qui la nostra recensione), Angel Olsen ha annunciato oggi un altro disco, che arriverà già il 28 Agosto sempre su Jagjaguwar. L’album si intitolerà Whole New Mess ed è anticipato dal videoclip del primo estratto, nonché traccia d’apertura, nonché title track Whole New Mess. Lo trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Whole New Mess

02 Too Easy (Bigger Than Us)

03 (New Love) Cassette

04 (We Are All Mirrors)

05 (Summer Song)

06 Waving, Smiling

07 Tonight (Without You)

08 Lark Song

09 Impasse (Workin’ For The Name)

10 Chance (Forever Love)

11 What It Is (What It Is)