Ferma a “Binary” del 2017, Ani DiFranco ha annunciato oggi il suo nuovo lavoro in studio, Revolutionary Love, in uscita il 29 Gennaio su Righteous Babe, etichetta di sua proprietà. La notizia è accompagnata dall’ascolto della title track, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Revolutionary Love

02 Bad Dream

03 Chloroform

04 Contagious

05 Do Or Die

06 Station Identification

07 Shrinking Violet

08 Metropolis

09 Simultaneously

10 Confluence

11 Crocus