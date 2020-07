A due anni di distanza dal meraviglioso “Dead Magic” (qui la nostra recensione), Anna Von Hausswolff tornerà il 25 Settembre con il suo nuovo lavoro in studio su Southern Lord. Il disco si intitolerà All Thoughts Fly ed è anticipato dal videoclip del primo estratto Sacro Bosco, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Theatre Of Nature

02 Dolore Di Orsini

03 Sacro Bosco

04 Persefone

05 Entering

06 All Thoughts Fly

07 Outside The Gate (For Bruna)