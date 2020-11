Arab Strap – Compersion Pt. 1 [VIDEO]

A inizio Settembre gli Arab Strap erano tornati a farsi sentire dopo quindici anni di silenzio con un nuovo brano, The Turning Of Our Bones (che trovate qui). La notizia di oggi è che quel pezzo preannunciava, come speravamo, un nuovo lavoro in studio di Aidan Moffat e Malcolm Middleton: il disco si intitolerà As Days Get Dark e uscirà il 5 Marzo per Rock Action. Insieme all’annuncio, i due hanno condiviso anche l’ascolto di Compersion Pt. 1, di cui trovate il videoclip qui in basso insieme a tracklist e artwork del disco:

01 The Turning Of Our Bones

02 Another Clockwork Day

03 Compersion Pt. 1

04 Bluebird

05 Kebabylon

06 Tears On Tour

07 Here Comes Comus!

08 Fable Of The Urban Fox

09 I Was Once A Weak Man

10 Sleeper

11 Just Enough