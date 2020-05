Il 26 Giugno uscirà su XL KiCk i, il nuovo lavoro di Arca. Il disco, che conterrà featuring di spessore come Björk, Shygirl, Rosalía e Sophie, è anticipato dal video di Time, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Nonbinary

02 Time

03 Mequetrefe

04 Riquiqui

05 Calor

06 Afterwards (feat. Björk)

07 Watch (feat. Shygirl)

08 KLK (feat. Rosalía)

09 Rip The Slit

10 La Chíqui (feat. SOPHIE)

11 Machote

12 No Queda Nada