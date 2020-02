Archers Of Loaf – Raleigh Days

Dopo aver annunciato il loro ritorno dal vivo, con una serie di date per adesso solo negli Stati Uniti, gli Archers Of Loaf sono adesso tornati ufficialmente anche dal punto di vista discografico. Oggi è arrivato infatti l’ascolto di Raleigh Days, il loro primo nuovo brano da ventidue anni a questa parte. Eccolo qui in basso da Spotify e YouTube: