Austra – Anywayz [VIDEO]

Fermi a “Future Politics” del 2017, gli Austra di Katie Stelmanis sono tornati a fine Gennaio con un nuovo brano, Risk It (che trovate qui). Adesso scopriamo che il pezzo altro non era se non una prima anticipazione da HiRUDiN, il loro nuovo album in uscita l’1 Maggio, da cui adesso è possibile ascoltare anche la traccia d’apertura Anywayz, accompagnata dal videoclip che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Anywayz

02 All I Wanted

03 How Did You Know?

04 Your Family

05 Risk It

06 Interlude I

07 It’s Amazing

08 Mountain Baby (feat. Cecile Believe)

09 I Am Not Waiting

10 Interlude II

11 Messiah