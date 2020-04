Fermi a “Future Politics” del 2017, gli Austra di Katie Stelmanis stanno per tornare con HiRUDiN, il loro nuovo album in uscita l’1 Maggio. Dop Risk It (che trovate qui) e Anywayz (che trovate qui), oggi possiamo ascoltare anche Mountain Baby, brano che vanta il featuring di Cecile Believe. Eccolo qui in basso da Spotify e YouTube: