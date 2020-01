Austra – Risk It

Fermi a “Future Politics” del 2017, gli Austra di Katie Stelmanis sono tornati adesso con un nuovo brano, Risk It, accompagnato da un videoclip diretto da Jasmin Mozzafari, senza però precisare se si tratti o meno del primo estratto da un eventuale nuovo album. In attesa di saperne di più, qui in basso trovate il video: