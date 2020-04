Uscito lo scorso anno con “Cows On Hourglass Pond”, il suo terzo lavoro solista (qui la nostra recensione), Avey Tare degli Animal Collective è tornato oggi con un nuovo brano, Wake My Door, brano in vendita sul suo Bandcamp per raccogliere fondi in favore della Sweet Relief Musicians Fund, che si occupa di sostentare i musicisti in difficoltà in questo particolare momento.