Bad Religion: due date ad Agosto

Ancora impegnati nel tour del quarantennale, i Bad Religion saranno in Italia ad Agosto. Oltre alla già annunciata data come headliner del Bay Fest, la formazione californiana terrà altri due concerti dalle nostre parti, ecco i dettagli:

11 AGOSTO @ FESTA DI RADIO ONDA D’URTO, BRESCIA

12 AGOSTO @ FESTIVAL DI MAJANO, MAJANO (UD)

Biglietti disponibili per la data di Majano (UD) dalle ore 10:00 di venerdì 20 Dicembre su TicketOne. Biglietti disponibili per la data di Brescia in cassa il giorno dell’evento.