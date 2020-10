beabadoobee – How Was Your Day?

La giovanissima Bea Kristi aka beabadoobee ha già attirato su di sé le attenzioni degli addetti ai lavori grazie al suo buon revival nineties. Uscirà il 16 Ottobre su Dirty Hit con Fake It Flowers, il suo esordio sulla lunga distanza, già anticipato da Care, Sorry (che trovate qui) e Worth It (che trovate qui), cui segue adesso anche il video di How Was Your Day?. Eccolo qui in basso: