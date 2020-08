beabadoobee – Sorry [VIDEO]

La giovanissima Bea Kristi aka beabadoobee ha già attirato su di sé le attenzioni degli addetti ai lavori grazie al suo buon revival nineties. Uscirà il 16 Ottobre su Dirty Hit con Fake It Flowers, il suo esordio sulla lunga distanza, anticipato adesso dal video di Sorry, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco (e all’ascolto del primo estratto Care):

01 Care

02 Worth It

03 Dye It Red

04 Back To Mars

05 Charlie Brown

06 Emo Song

07 Sorry

08 Further Away

09 Horen Sarrison

10 How Was Your Day?

11 Together

12 Yoshimi, Forest, Magdalene