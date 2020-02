In programma dall’8 all’11 Giugno prossimi, come sempre all’Hana-Bi di Marina di Ravenna (RA) e a ingresso gratuito, il Beaches Brew Festival ha svelato oggi i primi nomi della line-up dell’edizione 2020: su tutti spicca quello di Jehnny Beth, frontwoman delle Savages che uscirà a Maggio col suo esordio solista (e che arriverà anche a Milano per un’altra data). Qui in basso la locandina con i nomi annunciati: