Belle And Sebastian: una data a Giugno

Impegnati a celebrare i venticinque anni della loro carriera, gli scozzesi Belle And Sebastian arriveranno in Italia a Giugno per un’unica data del loro tour, inserita all’interno del Noisy Naples Fest. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

25 GIUGNO @ ARENA FLEGREA, NAPOLI

Prevendite dal 27 Febbraio alle 16:00 su ETES e TicketOne