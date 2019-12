Ben Harper: cinque date estive in Italia

Uscito lo scorso anno con “No Mercy In This Land”, album in collaborazione con Charlie Musselwhite (qui la nostra recensione), Ben Harper tornerà in Italia anche la prossima estate per ben cinque date del suo tour insieme alla sua band, i The Innocent Criminals. Ecco i dettagli degli appuntamenti, divisi tra Luglio e Agosto:

15 LUGLIO @ PIAZZA CASTELLO, MAROSTIVA (VI)

17 LUGLIO @ LUCCA SUMMER FESTIVAL, LUCCA

5 AGOSTO @ FESTA DI RADIO ONDA D’URTO, BRESCIA

8 AGOSTO @ TEATRO ANTICO, TAORMINA (ME)

10 AGOSTO @ PARCO DEI SUONI, RIOLA SARDO (OR)