Fermi a “California Nights” del 2015, i californiani Best Coast torneranno il 21 Febbraio su Concord con Always Tomorrow, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo For The First Time (che trovate qui) ed Everything Has Changed (che trovate qui), per anticipare il disco oggi è arrivato anche l’ascolto di Different Light. Eccolo qui in basso da Spotify e YouTube: