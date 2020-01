Best Coast – Everything Has Changed [VIDEO]

Fermi a “California Nights” del 2015, i californiani Best Coast torneranno il 21 Febbraio su Concord con Always Tomorrow, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo il primo estratto For The First Time (che trovate qui), adesso è la volta del videoclip di Everything Has Changed, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Different Light

02 Everything Has Changed

03 For The First Time

04 Graceless Kids

05 Wreckage

06 Rollercoaster

07 Master Of My Own Mind

08 True

09 Seeing Red

10 Make It Last

11 Used To Be