Usciti già lo scorso anno con un disco, la soundtrack di “Balance, Not Simmetry”, gli scozzesi Biffy Clyro torneranno il 15 Maggio con A Celebration Of Endings, il loro nuovo lavoro in studio successore di “Ellipsis” del 2016. Dopo il primo estratto Instant History (che trovate qui), adesso è la volta del secondo End Of, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: