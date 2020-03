Usciti già lo scorso anno con un disco, la soundtrack di “Balance, Not Simmetry”, gli scozzesi Biffy Clyro torneranno quest’anno con A Celebration Of Endings, il loro nuovo lavoro in studio, successore di “Ellipsis” del 2016. Il tour a supporto del disco passerà dall’Italia a Ottobre per una data, ecco i dettagli:

29 OTTOBRE @ LORENZINI DISTRICT, MILANO

Biglietti disponibili dalle 11:00 di venerdì 20 Marzo su TicketOne