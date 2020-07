Uscito lo scorso anno con “Shepherd In A Sheepskin Vest” (qui la nostra recensione), Bill Callahan ha deciso di sovvertire i suoi consueti, lenti ritmi di pubblicazione di un nuovo album e tornerà già il prossimo 4 Settembre con un altro disco, Gold Record, in uscita per Drag City. Dopo Pigeons (che trovate qui), Another Song (che trovate qui) e 35 (che trovate qui), adesso è disponibile anche l’ascolto di Protest Song, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: