Tornato dopo quarant’anni di silenzio nel 2015 con “Who Is The Sender?”, il songwriter Bill Fay uscirà il 17 Gennaio su Dead Oceans con Countless Branches, il suo nuovo lavoro in studio. Dopo Filled With Wonder Once Again (che trovate qui) e Love Will Remain (che trovate qui), oggi Fay ha diffuso il videoclip del terzo estratto Salt Of The Earth. Eccolo: