Uscita a Marzo 2019 con WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, il suo album d’esordio (qui la nostra recensione), Billie Eilish già a Novembre era con un nuovo brano, Everything I Wanted, brano che adesso ha anche un videoclip ufficiale. Lo trovate qui in basso, mentre vi ricordiamo che Billie Eilish tornerà in Italia a Luglio per un’unica data del suo tour.